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Türkiye İran'dan ham petrol alımına tekrar başladı

Türkiye'nin, ABD'nin İran yaptırımlarının yeniden devreye girdiği kasım ayında, İran'dan ham petrol alımını bir ay süreyle durduktan sonra, yeniden alıma başladığı belirtildi.

REUTERS | 08.01.2019 - 17:11..
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ABD, kasım ayı başında Türkiye'ye ve bazı ülkelere İran yaptırımlarından muafiyet tanıdı. Türkiye, muafiyet kapsamında günde yaklaşık 60 bin varile denk gelecek şekilde, yılda 3 milyon ton almasına izin verildiğini söylemişti.

İTHALAT KASIM AYINDA SIFIRA DÜŞTÜ

Türkiye, Washington'un geçen yıl İran nükleer anlaşmasından çekileceğini ve yaptırımların yeniden uygulanacağını açıklamasından önce, İran'dan günde 200 bin varil ham petrol ithal ediyordu.

Türkiye, yaptırımların kasım ayı başında yürürlüğe girmesinden önceki aylarda, İran'dan petrol ithalatını azaltmıştı. Bu ithalat kasım ayında sıfıra düştü.

Konuya yakın bir nakliye ve ticaret kaynağına göre, Türkiye, aralık ayında İran'dan iki tankerle gelen yaklaşık 54 bin varil/gün ham petrol teslim aldı.

PETROL KARGOSU BEKLENİYOR

Solan adlı tanker, yükünü Aliağa Limanı'na teslim ederken, Sea Topaz I tankeri de Tütünçiftlik Limanı'nda yük boşalttı.

Kaynaklar ve Refinitiv Eikon sevkiyat takibine göre, Türkiye, ocak ayında İran tankeri Sinopa'nın getireceği bir petrol kargosunu bekliyor. Türk yetkililere ve Tüpraş'a bu konuda açıklama için ulaşılamadı.

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