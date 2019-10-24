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Türkiye İş Yapma Kolaylığı'nda 10 sıra daha yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini açıkladı.

AA | 24.10.2019 - 09:27..
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Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş yapma kolaylığı bakımından sıralayan 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ni yayınladı.

Endekse göre Türkiye, 10 sıra birden yükselerek kendisine 33. sırada yer buldu.

İSVİÇRE, HOLLANDA, PORTEKİZ EKONOMİLERİ GERİDE KALDI

Türkiye'nin 76.8 puan aldığı listede, Fransa ise aynı puan ile 32. oldu. Türkiye, bu yıl listede İsviçre, Hollanda, Portekiz gibi ekonomileri geride bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Dünya Bankası'nın raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye İş Yapma Kolaylığı'nda 10 sıra daha yükseldi

33'NCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33. sıraya yerleştiğini duyurdu ve yükselmeye ilişkin olarak tüm mesai arkadaşları, ilgili bakanlıklar, kamu çalışanları ve TOBB'u tebrik etti.

KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

​Albayrak, "Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business Index) geçtiğimiz yıl sağlanan 17 basamaklık yükselme ile 60. sıradan 43’üncülüğe çıkmıştık. Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre de 43. sıradan 10 sıra daha yükselerek 33. ülke konumuna geldik. Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmaları'na katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız." dedi.

Türkiye İş Yapma Kolaylığı'nda 10 sıra daha yükseldi

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