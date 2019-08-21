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Türkiye kendi markalarıyla uçak üretimi yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aquila Havacılık'ın Almanya'daki üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşıyacağını açıkladı.

AA | 21.08.2019 - 17:33..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'uçak fabrikası' müjdesini verdi.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Varank, ilk olarak Siemens Teknopark'ı ziyaret etti.

ÜRETİM MERKEZİNİ GEZDİ

Söz konusu tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, ziyaretinin ikinci durağı olarak Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık'ın eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Varank, şirket ve ürün geliştirme projelerine yönelik yapılan sunumun ardından, üretim merkezini gezdi.

Türkiye kendi markalarıyla uçak üretimi yapacak

TÜRK HEYETİNDEN ALMANYA ÇIKARMASI

Uçak fabrikası ziyaretinde Bakan Varank'a Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti.

BAKAN'DAN DENEME UÇUŞU

Şirketin ürettiği uçakları inceleyen Varank, daha sonra Aquila A211 GX modeli iki kişilik tek motorlu eğitim uçağıyla deneme uçuşu yaptı. Varank, uçuşun ardından, Türk girişimci Celal Gökçen’in satın aldığı Aquila uçak fabrikasında iki kişilik eğitim uçakları üretildiğini ve bu yıl uçakların Almanya’da tasarım ödülü aldığını söyledi.

Türkiye kendi markalarıyla uçak üretimi yapacak

KENDİ MARKAMIZLA ÜRETECEĞİZ

Şirketin Türkiye'de de üretim yapmayı planladığını bildiren Varank, "Amacımız Türkiye'de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak. Havacılık sektörü bu açıdan önemli. Aquila Havacılık’ın Almanya’daki üretiminin bir kısmını Türkiye’ye taşıyacağız. Türkiye’de kendi markamızla uçak üretimi yapmış olacağız. Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde yatırımlar yapması ve buradan elde ettikleri katma değeri Türkiye’de de uygulayarak üretebilmeleri sanayimiz açısından önemli." dedi.

Varank, bakanlık olarak uçak fabrikası yatırımı için yer arayışına başladıklarını belirterek, "Böyle bir yatırım için bir piste ihtiyaç var. En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye kendi markalarıyla uçak üretimi yapacak

Türkiye kendi markalarıyla uçak üretimi yapacak

Türkiye kendi markalarıyla uçak üretimi yapacak

Türkiye kendi markalarıyla uçak üretimi yapacak

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