taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Türkiye, Kıbrıs açıklarında sondaj için geri sayıma geçti

Mersin'de son kontrolleri yapılan Yavuz Gemisi, bu hafta içerisinde ilk sondajını yapacak.

AA & Ensonhaber | 06.07.2019 - 10:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Türkiye, Kıbrıs açıklarında sondaj için geri sayıma geçti

Türkiye, Akdeniz'deki varlığını sürdürmekte kararlı.

Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tüm tepkilerine rağmen Yavuz Gemisi, bölgeye sondaj için gönderildi.

SON KONTROLLER YAPILIYOR

Gebze'de yolan çıkan Yavuz, Mersin Taşucu'nda son kontrollerin yapılması için bakıma alındı.

İLK SONDAJ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alınan ruhsat bölgesinde ilk sondaj bu hafta içerisinde yapılacak.

ASKERİ KORUMA

Yunanistan'dan gelen küstah tehditler üzerine Yavuz'a askeri gemi eşlik etmeye başlamıştı.

Yavuz'a zaman zaman havadan da F-16'larla "yanınızdayız" mesajı veriliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

246
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

100
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

357
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

7
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

340
Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

44
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir