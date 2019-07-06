1 Şişli'de kadın sürücüden motosikletliye ilginç tepki Yoğun trafikte otomobiller durduğu esnada kadın bir sürücü, geçmek için kendisine korna çalan motosikletliye bağırdı, "What the hell" dedi.

2 Suriye sınırında ek önlemler alındı Mültecilerin merdivenler dayayarak duvarları aşması üzerine sınır boyuna jiletli tel çekildi.

3 Mahsun Kırmızıgül eşi ve kızıyla tatilde Mahsun Kırmızıgül- Ece Binay çifti, kızları Lavin ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

4 Zeytinburnu’nda görünmez kaza kamerada Bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye uçan adam yaralandı.

5 Türkiye, Kıbrıs açıklarında sondaj için geri sayıma geçti Mersin'de son kontrolleri yapılan Yavuz Gemisi, bu hafta içerisinde ilk sondajını yapacak.

6 Kıvanç Tatlıtuğ: Sıkıntı yok Manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'la Armutlu'da bir restoranda yemek yedi. Mekan çıkışında Tatlıtuğ, yaşadığı zehirlenme sonrasında sağlık durumunu ile ilgili bilgi verdi.