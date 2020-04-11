Türkiye koronavirüse karşı model ülke

Türkiye'de koronavirüs salgınının en başından itibaren ülkeye girişi ve yayılmasını engellemek amacıyla bütün kurumlarla etkin iş birliği içinde birçok tedbir alındı.

Güçlü sağlık sistemi ile dünyaya örnek olan Türkiye, bu alandaki tüm tedbirleri önceden alırken, sosyal devlet anlayışı ile yurt çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için bütün kurumlarıyla adeta seferberlik içinde çalışma yürüttü.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMALAR

Hastane sayıları, kişi başına düşen yoğun bakım odaları ile farkını ortaya koyan Türkiye, bunun yanı sıra üretimin aksamaması için açıklanan ekonomik destek paketleri, ücretsiz maske dağıtımı, yaşlılara evlerinde maaş teslimi ve evsiz vatandaşlara konaklama gibi birçok alanda dünyaya örnek olacak çalışmalara da imza atıyor.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE YARDIM

Kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında yardım talep eden 50'nin üzerinde ülkeye de destek veren Türkiye, sağlık alanında da birçok ülkeyle görüş alışverişinde bulundu.

Alınan tedbirler kapsamında ilk olarak risk taşıyan ülkelere ve kademeli olarak da tüm komşu ülkelere sınır kapılarını kapatan Türkiye, daha sonra tüm ülkelere olan uçuşlara da ara verdi.

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLER YALNIZ BIRAKILMADI

Yurt dışındaki vatandaşlarını da yalnız bırakmayan Türkiye, ilk olarak Vuhan'daki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişilik kafileyi, 1 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçakla Ankara'ya getirdi.

YURT İÇİNDE SIKI TEDBİRLER ALINDI

Yurt içinde de sıkı önlemler alan Türkiye'nin dünyaya örnek oluşturan sağlık sisteminde ortaya koyduğu başarısı üzerine birçok ülke bilgi paylaşımı talebinde bulundu.

GÜNLÜK TEST SAYISI 30 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ülkede günlük yapılan test sayısı 30 binin üzerine çıkarken, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç, vaka görülmeden depolandı. Birçok ülke ilacı kullanmak için çaba içindeyken Türkiye'de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu hazır bekletildi.

DİJİTAL YÖNTEMLE TAKİP

Evde izole edilen hastaların dijital yöntemle takibi için cep telefonlarına indirilecek aplikasyonla iletişime geçilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi.

TÜRK HEKİMLER, VİRÜSÜ İZOLE ETMEYİ BAŞARDI

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen bilimsel çalışmalarda görev yapan Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özkul'un, araştırmaları sonucunda virüsü izole etmeyi başardıkları açıklandı.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede tek yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerle kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları 22 Mart itibarıyla karşılanmaya başlandı. Bu kapsamda 1,5 milyondan fazla yurttaşın temel ihtiyaçlarıyla ilgili talepler yerine getirildi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BİNER LİRA YARDIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapıldı.

EVSİZLERİN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Sokağa çıkma sınırlandırması 65 yaş üstünün yanı sıra 20 yaş altı gençleri ve çocukları kapsayacak şekilde genişletildi.

"Evsizlere Konaklama Projesi" kapsamında 81 ilde evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin, tespit edilerek kamu kurumu misafirhanelerinde veya pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaları kararı alındı.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ MASKE

Pazar yerleri ve marketler gibi halkın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirilirken vatandaşlar maske için herhangi bir ücret ödemiyor.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için ilk etapta toplam 100 milyar liralık bir kaynak seti devreye alındı.

Bu paket kapsamında, bazı sektörler için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini altışar ay erteleme, firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleme ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlama, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, nisan, mayıs ve haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleme, vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması, asgari ücret desteğinin devamı, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi, Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınması ve en düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltilmesi gibi birçok madde yer aldı.

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynağın ayrıldığı pakette, tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için de sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı bulunuyor.

YENİ HASTANE PROJELERİ HIZ KAZANDI

Salgının ülkede en çok yaygınlık gösterdiği İstanbul'da yeni hastane inşa çalışmaları da hız kazandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesinin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.

45 GÜN İÇERİSİNDE BİTECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini söyledi.

Aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirten Erdoğan, bunların yapımının da 45 gün içerisinde bitirileceğini ve hizmete sunulacağını bildirdi.

ÜLKELERİN YARDIM TALEPLERİ GERİ ÇEVRİLMEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, İtalya ve bazı Balkan ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye tıbbi yardım desteğinde bulunuldu.

Türkiye ayrıca İspanya'daki olağanüstü koşulları göz önünde bulundurarak, ihracatı daha önce yasaklanmış olan 116 solunum cihazının sevkiyatını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARINA TEŞEKKÜR

Türkiye'nin bu zor zamanlarda gerçekleştirdiği yardımlar söz konusu ülkelerin liderleri ve kamuoyu tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Gürcistan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait dev kargo uçağıyla tahliyesi için Türkiye'ye teşekkür etti.

NATO: GURUR DUYUYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK'nın İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, "NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya ve İspanya'nın dışişleri bakanları ve birçok yetkilisi de ulaştırılan yardım dolayısıyla sosyal paylaşım sitelerinden Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

ÇİN'E TIBBİ MALZEME

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying da Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını getirmek için gönderilen askeri kargo uçağıyla Çin'e 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu tıbbi malzemeleri göndermesi dolayısıyla teşekkür ettiğini bildirdi.

"GÜÇLÜ DOSTLUĞUN GÖSTERGESİ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "İki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.