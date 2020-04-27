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Türkiye, koronavirüsle mücadelede örnek ülke

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dünya genelindeki hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığını vurguladı.

AA |
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Türkiye, koronavirüsle mücadelede örnek ülke

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdi.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel haberler alındığını, Türkiye'de koronavirüs konusunda yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini, eğrinin düzleşip aşağıya doğru yol almaya başladığını belirtti.

"RAMAZAN, BEREKETİYLE GELDİ"

Ramazan ayının, bereketini de beraberinde getirdiğini ifade eden Altun, Türkiye'nin diğer ülkelere kritik tıbbi malzeme teslimatlarıyla yardımlarını sürdürdüğünü, Türk vatandaşlarını yurtlarına getirmek üzere gidilen ülkelere birçok tıbbi malzeme de götürüldüğünü aktardı.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede örnek ülke

"TÜRKİYE, HERKESİ UMURSUYOR"

Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarını değil, dünyada koronavirüsten etkilenen herkesi umursadığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

"Ramazan ayında vatanlarında olmak isteyen 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Vatandaşlarımızın sağlık sistemimize duyduğu güven bizim için bir gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yıllardır sağlık sistemimize yatırım yapma çabası içinde oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, hiçbir vatandaşımızı dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmıyoruz.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede örnek ülke

SON ÖRNEK İSVEÇ'E GÖNDERİLEN AMBULANS UÇAK

Bunun son örneğini, İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'i, kızının sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirmekle ortaya koyduk. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda hükümetimize ne olursa olsun en insani şekilde hareket edilmesi yönünde talimat verdi. Hem kendi vatandaşlarımız hem de dünyada zor durumdaki herkes bu konuda Türkiye'ye güvenebilir."

Erdoğan Gülüşken ailesiyle görüştü VİDEO

Türkiye, koronavirüsle mücadelede örnek ülke

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Türkiye, koronavirüsle mücadelede örnek ülke

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