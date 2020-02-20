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Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Özel Haber | 20.02.2020 - 17:26..
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF, daha önce 21 Mayıs olarak final gününün ise Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 5 Mayıs olarak değiştirildiğini de duyurdu. 

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak."

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