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Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye'nin farklı yerlerinde çekilen kuş bakışı fotoğraflarda, hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı.

AA | 11.06.2019 - 11:06..
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Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda; Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.

Yaz-kış bir arada kuş bakışı Türkiye- galeri

YAZ - KIŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Drone ile çekimleri yapılan ve farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkati çeken yerler arasında Ankara'daki Eymir Gölü, Ankara Kalesi, Bursa-Uludağ yolu, Düzce Kaynaşlı'daki Topuk Yaylası yolu, Düzce-Zonguldak arasındaki Batı Karadeniz yolu ve ormanları, İzmir'in Ödemiş ile Manisa'nın Salihli ilçelerini birbirine bağlayan yol, Kastamonu'nun Abana ilçesindeki köy yolları ile Isırganlık ve Esentepe geçit yolu bulunuyor.

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

KAVŞAKLAR VE VİRAJLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi yolu ve Hisarcık mevkisindeki virajlar, Kayseri'deki Kocasinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın kesiştiği "Yonca Kavşak", Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki orman ve yol, Van'daki Abalı Kayak Merkezi yolu ile kent merkezini Bahçesaray ilçesine bağlayan kara yolu da yaz-kış manzaraları aynı karede birleştirilen fotoğraflar arasında yer alıyor.

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

Türkiye kuş bakışı görüntülendi

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