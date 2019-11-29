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Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı mutabakatına, beklenildiği üzere Yunanistan'dan tepki geldi. 'Deniz hukuku ihlal ediliyor' denildi.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 11:49..
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Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la devam eden kıta sahanlığı-Münhasır Ekonomik Bölge geriliminde; Türkiye, Libya ile deniz yetki alanı mutabakatı imzaladı.

Bu anlaşmaya göre; Türkiye, söz konusu alanda hem Yunanistan ile Güney Rum Kesimi'nin bağlantısını kesti hem de petrol ve doğalgaz arama konsunda avantaj elde etti. Ayrıca, petrol ve doğalgaz sondajı için lisans verme hakkına da sahip oldu.

Yalnız beklendiği üzere Yunanistan, bu durumu tepki gösterdi.

"ANLAŞMA GEÇERSİZ"

Yunan Dışişleri, Türkiye ile Libya arasında sınır bulunmadığı için bu mutabakatın geçersiz olduğunu savunuyor.

Ayrıca Türkiye'nin deniz hukukunu ihlal ettiğini iddia eden Yunanistan; Türkiye'nin, Girit Adası'nın güneyindeki kıta sahanlığını da ihlal ettiğini belirtiyor.

Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

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Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

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