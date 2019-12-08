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Türkiye-Libya anlaşması yürürlüğe girdi

Libya, iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair imzalanan muhtıranın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

AA | 08.12.2019 - 19:38..
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Türkiye-Libya anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atılmıştı.

LİBYA RESMEN DUYURDU

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Açıklamada, ülkede alınan kararların münferit olarak değil tek bir cilt halinde yayımlandığına, söz konusu kararın da gelecek yılın başında Resmi Gazete'de yayınlanacağına işaret edildi.

"DİĞER ÜLKELERE KARŞI TEHDİT DEĞİLDİR"

Milli Savunma Bakanı Hullis Akar, konuyla ilgili son dakika açıklaması olarak; "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz." dedi.

Türkiye-Libya anlaşması yürürlüğe girdi

TÜRKİYE'NİN ANLAŞMAYLA KAZANDIKLARI

Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın imzalayacağı anlaşmayla, deniz alanı kaybının önüne geçildi.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan'ın arasına set çekildi. Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanması planlanan anlaşmanın önüne geçilerek, Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Lİbya olacak.

Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.

Bu anlaşma Meclis'te kabul edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler'e bildirilecek.

Türkiye-Libya anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye-Libya anlaşması yürürlüğe girdi

Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

Türkiye-Libya anlaşması yürürlüğe girdi

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