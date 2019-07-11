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Türkiye LPG kullanımında zirvede

Türkiye; LPG tüketiminde Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 13:01..
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Türkiye'de LPG pazarı, hızla büyüyor. Ülkede, LPG'li araç sayısı 5 milyona yaklaşmış durumda.

LPG'Lİ ARAÇ KULLANIMI ARTACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma sonucunda, LPG’li araçların kapalı otoparka girmesi yönünde mevzuat değişikliğinin yapılması halinde ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile köprü ve otoyol geçişlerinde indirim uygulanması durumunda, LPG’li araç kullanımının yüzde 50 artacağı öngörülüyor.

Türkiye LPG kullanımında zirvede

TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA

Türkiye LPG tüketiminde Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada yer alıyor. LPG sektörü Türkiye pazarında 30 milyon liralık ekonomik büyüklüğe sahip. 2018 yılında ise 4 milyon 146 bin 448 tonluk LPG tüketildi.

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