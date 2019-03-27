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Türkiye mobil internet hızında dünyada üst sıralarda

Saniyede 34,55 megabitlik ortalama veri indirme hızıyla mobil internet hızı sıralamasında ülkemiz, dünyada 33. sırada yer aldı

AA | 27.03.2019 - 12:26..
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Türkiye, mobil internet hızında ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ülkeleri geride bıraktı.

YÜKSEK KAPASİTE VERİ İNDİRME HIZI

İnternet ölçüm şirketi Ookla'nın yayınladığı Şubat 2019 küresel internet hızı endeksinde Türkiye, saniyede 34,55 megabitlik ortalama veri indirme hızıyla mobil internet hızı sıralamasında 33. sırada yer aldı.

Her ülkeden en az 300 tekil kullanıcının internet hızlarının ölçülerek hız ortalamasının belirlendiği sıralamada, Türkiye, mobil internet kategorisinde, ortalama veri indirme hızı saniyede 33,45 megabitte kalan ABD'nin 2 basamak üzerinde yer buldu.

Türkiye mobil internet hızında dünyada üst sıralarda

GELİŞMİŞ ÜLKELER SIRALAMADA GERİDE KALDI

Türkiye, listede ayrıca Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Japonya, İran, Çin ve İngiltere'yi geride bıraktı.

NORVEÇ BİRİNCİ SIRADA

Norveç, saniyede 67,34 megabit veri indirme hızıyla zirvede yer alırken, onu 65,14 megabit hızla Kanada ve 60,75 megabit hızla Hollanda izledi.

Endekste, şubatta dünya genelinde mobil veri indirme hızı ortalamasının saniyede 25,27 megabit, mobil veri yükleme hızının ise 10,05 megabit olduğu kaydedildi.

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