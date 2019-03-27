1 Mardin’de terör operasyonu: 24 gözaltı Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.

2 Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı Usta sanatçı Mazhar Alanson'un yokluğu anlatmak için söylediği sözleri Sözcü "Eskiden gitar yoktu." diye verdi. Mine Kırıkkanat "Ama sen vardın. Şimdi yoksun, yazık..." diye laf sokmaya çalıştı.

3 Ünlü 10 eser ve yazarıyla Türk tiyatrosu Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü! Kitap Ayracı olarak, Türk tiyatrosundan 10 özel eser ve yazar ile kutluyoruz.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Düzce'de vatandaşlarla bir araya geldi.

5 Türkiye mobil internet hızında dünyada üst sıralarda Saniyede 34,55 megabitlik ortalama veri indirme hızıyla mobil internet hızı sıralamasında ülkemiz dünyada 33. sırada yer aldı

6 Biyonik kol hayali gerçek oldu Sağ kolu doğuştan dirsek hizasından olmayan Hakkarili Semyan Yarcı'nın biyonik kol hayali, eğitim gördüğü Rize Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesinde başlatılan kampanya sayesinde gerçeğe dönüştü.