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Türkiye Mogadişu'ya 20 personel gönderiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bombalı saldırı yaşanan Somali'ye 20 sağlık personeli gönderileceğini açıkladı.

DHA | 28.12.2019 - 16:45..
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da, terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen ve 90 kişinin ölmesine neden olan bombalı saldırı sonrası, Türkiye'den yardım eli uzatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya 20 sağlık personeli gönderileceğini açıkladı.

SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Koca, düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Somali’deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu’ya gönderiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca: Mogadişu'ya 20 personel gönderiyoruz -1

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