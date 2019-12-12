taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7961
Euro
6.457
Altın
1474.72
Borsa
109200.12
Gram Altın
274.681
Bitcoin
41552.92

Türkiye muhtıranın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye, Libya ile imzalanan mutabakatın tescili için Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulundu.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 12:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye, Libya ile Libya ile 27 Kasım'da imzalanan ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirimde bulundu.

8 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞÜ GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtilmişti.

Türkiye muhtıranın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mutabakata Libya'da hükümetin, Türkiye'de ise TBMM'nin onay verdiğini belirterek, "Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz." demişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

282
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

117
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

378
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

310
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

173
Garanti BBVA alacaklarını sattı

Garanti BBVA alacaklarını sattı

146
AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir