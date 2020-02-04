Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''nı açıkladı.

NÜFUSTA 1 MİLYON 151 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2018'de binde 14,7 iken 2019'da binde 13,9'a geriledi.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLAR

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2018'deki yüzde 92,3'lük orandan, 2019'da yüzde 92,8'e yükseldi.

BELDE VE KÖYLERDE YAŞAYANLARIN ORANI

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'ye düştü.