Türkiye nüfusunun yüzde 4,41'i Suriyeli

Türkiye'nin 911 kilometre sınır hattı bulunan komşusu Suriye'de, 2011 yılının Mart ayında iç savaş çıktı. Doğduğu toprakları terk eden binlerce Suriyeli, en yakın noktadaki Türkiye'ye sığındı.

Bugün itibariyle 8 şehirdeki 13 kampta 109 bin 726 sığınmacı barınırken, 3 milyon 504 bin 382 Suriyeli ise Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

TÜRKİYE’DEKİ NÜFUSUN YÜZDE 4.41’İ SURİYELİ

Türkiye nüfusunun yüzde 4.41'ini oluşturan Suriyelilerin 1,5 milyonu ise yeniden dönme umuduyla sınır kentlerinde kalmayı tercih etti.

İSTANBUL'DA 546 BİN 296 SURİYELİ VAR

En fazla Suriyelilerin yaşadığı il, 546 bin 296 kişi ile İstanbul olurken, bu şehri 437 bin 844 kişi ile Gaziantep, 435 bin kişi ile Şanlıurfa, 427 bin 500 kişi ile Hatay hatip etti. Suriyelilerin en az bulunduğu iller ise 23 sığınmacı ile Bayburt, 35 sığınmacı ile Artvin, 62 sığınmacı ile Tunceli oldu.

İLK ETAPTA ÇADIR VE KONTEYNERLERDE KALDILAR

İlk etapta sınıra yakın şehirlerde kurulan çadır ve konteynerlere yerleştirilen Suriyelilerin büyük bölümü, zamanla Türkiye'nin farklı illerine dağılarak yaşamlarını sürdürmeye başladı. Kamplarda ve kendi imkanlarıyla kentlerde kalan Suriyelilerin, ihtiyaçları ise kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerince karşılandı. Geçen yıldan itibaren ise kampların kapatılmaya başlanmasının ardından çadır ve konteynerlerde kalan Suriyeliler de kendi imkanlarıyla hayatlarına devam etti.

SURİYELİLER EN FAZLA SINIR İLLERDE YAŞIYOR

Suriyeli sığınmacıların varlığı özellikle sınırdaki kentlerde yoğun şekilde görülebiliyor. Terör örgütlerinin roket ve havanlı saldırılarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile ismi sürekli gündemde olan 142 bin 541 nüfuslu Kilis'e, 114 bin 904 Suriyeli yerleşti. Kilis, bu özelliği ile kamuoyunda 'ensar şehir' olarak anılmaya başlandı. Sınır kentlerinden Hatay nüfusunun yüzde 26.56'sı, Gaziantep nüfusunun yüzde 21.58'i, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 21.37'si, Mersin'in nüfusunun yüzde 11.08'i, Adana nüfusunun yüzde 10.76'sı, Mardin nüfusunun ise 10.52'sini sığınmacılar oluşturuyor.

HAREKATLAR İLE 300 BİNİ AŞKIN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

İç savaş nedeniyle zorunlu olarak geldikleri Türkiye'de, yıllardır yeni yaşamlarına entegre olmaya çalışan Suriyeliler, ülkelerine geri dönecekleri günün hayalini kuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinin sınır kentlerindeki varlıklarını sonlandırmak ve oluşacak güven ortamı ile Suriyelilerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları da ülkelerini terk eden sığınmacıların umutlarını artırdı. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile Cerablus, Azez, El Bab, Afrin kentleri ile kırsalındaki alanların özgürleştirilmesi ile 300 bini aşkın Suriyeli, yeniden evlerine döndü. Halen doğdukları topraklardan uzakta, Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeliler ise yaşadıkları bölgelerin de özgürleşerek geri dönecekleri günü heyecanla beklediklerini ifade ediyor.



















