Türkiye, Rusya ve İran'dan üçlü İdlib zirvesi

Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatındaki üçlü görüşme, yarın yapılacak.

Üç ülkenin dışişleri bakanları, telekonferans yöntemiyle Suriye ve İdlib'deki son durumu masaya yatıracak.

185 BİN SİVİL, EVLERİNE DÖNDÜ

Öte yandan, İdlib’de ateşkesten sonra evine dönen sivillerin sayısı 185 bine ulaştı.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, Esad rejimi ve destekçilerinin askeri operasyonlarının durması ve ateşkes sağlanması sonucunda, evlere dönüşlerin devam ettiğini söyledi.

37 BİN CİVARINDA AİLEDEN GERİ DÖNÜŞ

Hallaj, "Ateşkesin ardından geçen sürede 37 bin civarı aileden oluşan 185 bin sivil, İdlib ili ve kırsalı ile Halep kırsalındaki yerleşimlerine geri döndü." dedi.

REJİMİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE GİTMEK İSTEMİYORLAR

Esad rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin karadan ilerlemesiyle geçtiğimiz aylarda büyük sivil yerleşimleri ele geçirdiğini vurgulayan Hallaj, yüz binlerce sivilin ise rejimin ele geçirdiği bölgelere dönmek istemediğini ve bunların Türkiye-Suriye sınır hattındaki kamplarda yaşamlarına devam edeceğini ifade etti.

YÜZLERCE SİVİL KATLEDİLDİ

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında, 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

ESAD VE DESTEKÇİLERİ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı, ancak Esad rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

YENİDEN ATEŞKES KARARI

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı.

Son ateşkes, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.