taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9662
Euro
7.5537
Altın
1692.66
Borsa
98007.25
Gram Altın
379.519
Bitcoin
47789.51

Türkiye, Rusya ve İran'dan üçlü İdlib zirvesi

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları, yarın yapacakları görüşmede Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri ele alacak.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Türkiye, Rusya ve İran'dan üçlü İdlib zirvesi

Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatındaki üçlü görüşme, yarın yapılacak.

Üç ülkenin dışişleri bakanları, telekonferans yöntemiyle Suriye ve İdlib'deki son durumu masaya yatıracak.

185 BİN SİVİL, EVLERİNE DÖNDÜ

Öte yandan, İdlib’de ateşkesten sonra evine dönen sivillerin sayısı 185 bine ulaştı.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, Esad rejimi ve destekçilerinin askeri operasyonlarının durması ve ateşkes sağlanması sonucunda, evlere dönüşlerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran'dan üçlü İdlib zirvesi

37 BİN CİVARINDA AİLEDEN GERİ DÖNÜŞ

Hallaj, "Ateşkesin ardından geçen sürede 37 bin civarı aileden oluşan 185 bin sivil, İdlib ili ve kırsalı ile Halep kırsalındaki yerleşimlerine geri döndü." dedi.

REJİMİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE GİTMEK İSTEMİYORLAR

Esad rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin karadan ilerlemesiyle geçtiğimiz aylarda büyük sivil yerleşimleri ele geçirdiğini vurgulayan Hallaj, yüz binlerce sivilin ise rejimin ele geçirdiği bölgelere dönmek istemediğini ve bunların Türkiye-Suriye sınır hattındaki kamplarda yaşamlarına devam edeceğini ifade etti.

Türkiye, Rusya ve İran'dan üçlü İdlib zirvesi

YÜZLERCE SİVİL KATLEDİLDİ

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında, 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

ESAD VE DESTEKÇİLERİ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı, ancak Esad rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

YENİDEN ATEŞKES KARARI

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı.

Son ateşkes, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

İlginizi Çekebilir
İspanya'da korona bilançosu: 21 bin 282 ölüm
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.
Çinli uzmanlar: Korona, Avrupa'da mutasyona uğradı
Avrupa kıtasında binlerce ölüme yol açan koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türü tespit edildi.
Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan iki Çinli doktorun ten renklerinin, karaciğerlerinde meydana gelen hasar nedeniyle değiştiği görüldü.
İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı
İtalya Başbakanı Gisueppe Conte, kademeli açılmanın 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Conte, bunu birilerini memnun etmek için yapmayacaklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
244
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
51
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
112
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
59
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
192
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
98
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
656
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir