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Türkiye şehitlerini uğurluyor

İstanbul Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan 4 askerden biri olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi evinin önüne getirildi.

AA | 27.11.2018 - 16:23..
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Türkiye şehitlerini uğurluyor

Dün İstanbul Sancaktepe'de düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerin cenazesi memleketlerine uğurlandı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

ŞEHİDİN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ

İstanbul'da düşen askeri helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi evinin önüne getirildi.

Düşen helikopterde şehit olan üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Türkiye şehitlerini uğurluyor

TÜRK MİLLETİ ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKTI

Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi evine getirildiğinde kapının önünde bulunan kalabalık da dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

YILDIRIM, BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Cenaze törenine şehitlerin ailesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

ŞEHİT ASLAN'IN CESEDİ DE DEFNEDİLDİ

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan, memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde defnedildi. Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Muş'tan ambulansla törenin düzenlendiği Güroymak Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

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