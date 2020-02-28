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Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor

İdlib'de şehit olan 33 askerimiz, Türkiye'yi yasa boğdu. Camilerde şehitler için dualar edildi.

AA | 28.02.2020 - 14:28..
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Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor

Suriye'de Esad rejimi tarafından uygulanan katliamlara dur demek için İdlib'de görev yapan Mehmetçik, kalleş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

TÜRKİYE'NİN ACI DOLU GÜNÜ

Rusya destekli rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü.

Şehitlerimizin kimlikleri yavaş yavaş belli olurken, acı haberler de baba ocaklarına ulaşmaya başladı.

Şehit haberleri, tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüye neden oldu.

Camilerde eller semaya kalktı, dualar edildi. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim'ler okundu.

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor VİDEO

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor

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