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Türkiye sevdalısı Boşnak: O bayrak Sadece Türklerin değil

Makedonya'da gezen Türk kafilesinin alışveriş yaptığı Boşnak esnaf, Türk bayrağı, Türk insanı ve Türkiye hakkındaki duygularını paylaştı.

Haber Merkezi |
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Türkiye sevdalısı Boşnak: O bayrak Sadece Türklerin değil

Makedonya'nın Üsküp kentinde esnaflık yapan bir Boşnak, gezi için orada bulunan Türk vatandaşlarına, vatanın, bayrağın ne demek olduğunu, Türkiye 'nin sadece Türkler için değil tüm İslam alemi için nasıl bir öneme sahip olduğunu anlatıyor:

"O BAYRAK SADECE TÜRKLERİN DEĞİLDİR"

"Bizim yaşadıklarımız hayaldi, dedem rahmetli söylerdi, 'Gidenler çekti, kalanlar çektik'.. Biz tam yüz yıl çektik. Biz, devlet nedir, devlet için ölmek nedir çok iyi biliriz. Siz zannetmeyin ki o bayrak sadece Türkiye'nin bayrağı, sadece Türklerin bayrağıdır. O bayrak dünyadaki Müslümanların bayrağıdır. Zannetmeyin ki bugünkü sınırları içinden ibarettir."

"TÜRKİYE İÇİN ÖLECEK ÇOK İNSAN VARDIR"

"O Türkiye çok daha büyüktür, o Türkiye için ölecek çok insan vardır. Bunu bilin ki, vallahi billahi böyledir, böyle olacaktır. Türkiyemiz inşallah çok güçlü olacaktır. Siz bazı şeylerin farkında değilsiniz çünkü o Türkiye'nin içinde yaşıyorsunuz. Türkler Müslümanlara sahip çıkıyor. Ben Türk değilim, Balkanlardan bir Müslümanım.Türkiye'nin bize her zaman sahip çıktığını ve çıkacağını bildiğimiz için Türkiye sevdalısıyız."

Türkiye sevdalısı Boşnak: O bayrak Sadece Türklerin değil

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