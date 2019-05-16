Türkiye Su-57'ye sıcak bakıyor

Türkiye ile Amerika arasında son dönemde yaşanan savaş uçağı ile füze krizi, Türk hükümetini yeni alternatiflere yöneltiyor.

ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Tıpkı Patriot hava savunma sistemi gibi F-35'lerin de alternatiflerinin değerlendirilebileceği açıklanırken, kafalarda şu an Rus Hava Kuvvetleri envanterinde yer alması planlanan Su-57 var.

Su-57 ile F-35 arasındaki farklılıklar şu şekilde veriliyor:

F-35 ile SU-57 arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

GİZLİLİK ÖZELLİKLERİNİN BAZILARINA İHTİYACI BULUNMUYOR

Önemli hava hedeflerini tehdit eden unsurlara karşı hava üstünlüğünü sağlamaya odaklanan Su-57'nin, F-35 gibi gizlilik özelliklerinin bazılarına ihtiyacı bulunmuyor.

F-35 ile SU-57 arasındaki tüm farklar İZLE

F-35'TEN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ VAR

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57; uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda, F-35'ten daha fazla üstünlükler taşıyor.