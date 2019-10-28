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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ve son etabında yarışlar yapıldı.

AA | 28.10.2019 - 05:13..
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda dördüncü ve son etap yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası tamamlandı VİDEO

BİN 300 METRELİK PARKURDA YARIŞILDI

Türkiye Motosiklet Federasyonunca Halikarnas Motor Sporları Kulübünün ev sahipliğinde Kızılağaç Mahallesi'ndeki parkurda yapılan organizasyonda, 45 sporcu mücadele etti. Bin 300 metrelik parkurda engelleri geçerken zor anlar yaşayan bazı sporcuların motosikletleri devrildi. Kendi imkanlarıyla kalkıp yarışa devam eden sporculara, izleyenler alkışlarla moral vermeye çalıştı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Son etap mücadelelerinin ardından "Süper Enduro GP" kategorisinde Antalya Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Emre Coşar, sezonu şampiyon tamamladı. Bu kategoride Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nden Şaban Özdemir ikinci, Fethiye Ormanspor'dan Gökhan Kart üçüncü oldu.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

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