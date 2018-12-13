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Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğu gün şüpheli ölüm

Gece saatlerinde Türkiye Uzay Ajansı kurulduktan sonra, sabah saatlerinde tren kazasında ölenlerden birinin astrofizik alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak olması düşündürdü.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 21:53..
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Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğu gün şüpheli ölüm

Sabah saatlerinde Ankara'da YHT ile rayları kontrol eden trenin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

ÖLENLERDEN BİRİ ASTROFİZİK PROFESÖRÜ

Tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri de, astrofizik alanında çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak oldu.

Doçentlik ve profesörlük zamanlarında astrofizik alanına yoğunlaşan Albayrak'ın ilgilendiği diğer alanlar şunlardı:

Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler)
Küçük Kütleli Yıldızlar
Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar
Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi
Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi

Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğu gün şüpheli ölüm
Prof. Dr. Berahitdin Albayrak

ZAMANLAMASIYLA ŞÜPHELERİ ARDINDA BIRAKAN KAZA

Öte yandan, bu alanda çalışmalar yapan bir bilim insanının; gece saatlerinde Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu açıklayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandıktan sonra, tren kazasında hayatını kaybeden birkaç kişiden olması ise şüpheleri ardında bıraktı.

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