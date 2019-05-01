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Türkiye ve Azerbaycan ordusu tatbikat yaptı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başladığı ortak askeri tatbikat 3 Mayıs'ta sona erecek.

AA | 01.05.2019 - 12:32..
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2019" ismi verilen ortak askeri tatbikat başladı.

Türkiye ve Azerbaycan ordusu tatbikat yaptı

İKİ ÜLKE ARASI KOORDİNASYON

Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterlerle hava savunma sistemleri yer alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan ordusu tatbikat yaptı

3 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiği tatbikat 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycan ordusu tatbikat yaptı

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