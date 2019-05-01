Türkiye ve Azerbaycan ordusu tatbikat yaptı

1 Demir kapı oyun oynayan çocuğun üzerine devrildi Kameraların saniye saniye kaydettiği kaza ile ilgili 9 yaşındaki çocuğun babası, şikayetçi olacak.

2 SP lideri: Camiyi doldurmak için seferberlik ilan ettiler Çamlıca Camii'ni doldursunlar ellerini öperim diyen Karamollaoğlu şimdi de, "Camiye giden insan, Allah rızasını kazanmak için gider. Birilerini memnun etmek için giderse, orada sevap alamaz" dedi.

3 Galatasaray ve Beşiktaş'ta sakatların son durumu Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray'da Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün ardından Marcao'nun da iyileştiği öğrenildi. Beşiktaş'ta ise tek eksik sezonu kapatan Gary Medel.

4 Antalyalı marangoz yabancılara tabut tasarlıyor 30 yıllık ustalığı olan Ayhan İnce'nin en büyük müşteri portföyü ise tatillerde hayatını kaybeden turistlerin yakınları... Yabancılara çalışan İnce, 300 TL ile 6 bin TL ücret alıyor.

5 Bankalar martta uçuşa geçti Bankacılık sektörü mart ayında 5,9 milyar lira net kârla, tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı.

6 İstanbul’da denize girebileceğin yerler Bu içerik İstanbul’dan uzaklaşamayanlara gelsin. Sizin için mavi bayraklı olmasa da denize girebileceğiniz temiz yerleri listeledik…