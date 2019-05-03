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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı, "Mustafa Kemal Atatürk 2019" ismi verilen ortak askeri tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu.

AA | 03.05.2019 - 22:10..
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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın üçüncü ve son gününde yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında yapılan tatbikatta 85'i Türkiye'den bin asker, 60 tank ve zırhlı araç, 30 top ve havan topu ile 20 taarruz ve nakliye helikopterleri yer aldı.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

SAVAŞ SAHNELERİNİ ARATMADI

Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı. 
Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti. Temsili hedefler, atışlarla imha edildi ve helikopterle düşman mevzilerine indirilen askerler bölgeyi ele geçirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

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