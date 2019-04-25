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Türkiye ve Katar ortak tatbikat yaptı

Abu Samra bölgesinde icra edilen tatbikat iki ülke arasındaki iş birliğini dosta düşmana gösterdi.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 12:06..
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Askeri alanda Türkiye ile Katar'ın iş birliği her geçen gün giderek pekişiyor.

Katar ile Türkiye bugün bir ortak tatbikat daha düzenledi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Türkiye ve Katar ortak tatbikat yaptı

Yapılan açıklamada, "Katar'da Abu Samra bölgesinde icra edilen Al Mashabiya-2019 Sınır Güvenliği Tatbikatı’na, Katar'da konuşlu Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından iki komando kolu iştirak etti." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve Katar ortak tatbikat yaptı

KÖRFEZ ÜLKELERİ RAHATSIZ

Türkiye ile Katar'ın iş birliği başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır gibi Körfez ülkelerini rahatsız ediyor.

Türkiye ve Katar ortak tatbikat yaptı

Türkiye ve Katar ortak tatbikat yaptı

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