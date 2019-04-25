Türkiye ve Katar ortak tatbikat yaptı

Askeri alanda Türkiye ile Katar'ın iş birliği her geçen gün giderek pekişiyor.

Katar ile Türkiye bugün bir ortak tatbikat daha düzenledi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Katar'da Abu Samra bölgesinde icra edilen Al Mashabiya-2019 Sınır Güvenliği Tatbikatı’na, Katar'da konuşlu Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından iki komando kolu iştirak etti." ifadelerine yer verildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ RAHATSIZ

Türkiye ile Katar'ın iş birliği başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır gibi Körfez ülkelerini rahatsız ediyor.