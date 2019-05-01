Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi.
Farklı işçi sendikalarının öncülüğünde Kızıl Meydan'da yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.
Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba gözaltı ViDEO
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Türkiye'de ise İstanbul ilçesinde Taksime çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.
İşe gitmek için evlerinden çıkan insanlar madur olurken, Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen bir grup, polis müdahalesi ile engellendi.
Gözaltına alınan 20 kişi, polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.