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Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs coşkuyla kutlanırken, İstanbul'da Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen 20 kişilik gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

AA | 01.05.2019 - 10:13..
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Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi.

Farklı işçi sendikalarının öncülüğünde Kızıl Meydan'da yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba gözaltı ViDEO

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'de ise İstanbul ilçesinde Taksime çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.

İşe gitmek için evlerinden çıkan insanlar madur olurken, Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen bir grup, polis müdahalesi ile engellendi.

Gözaltına alınan 20 kişi, polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

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