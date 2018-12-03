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Türkiye ve Slovakya arasında kültür iş birliği mutabakatı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovakya Kültür Bakanlığı arasında kültür alanında 2019-2023 yıllarını kapsayan iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 09:53..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Slovakya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Lubica Lassakova, Herkesin Yararına temasıyla düzenlenen 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı kapsamında bir araya geldi.

"KÜLTÜREL İLİŞKİLERİMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Törende konuşan Bakan Ersoy, Lassakova'yı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mevcut kültürel ilişkilerimize daha da katkı sağlayacağına inandığım bu mutabakat zaptının imzalanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu mutabakat zaptı halklarımız arasındaki bağı ve kültürel iletişimi güçlendirirken, karşılıklı olarak gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinliklerine de uygun zemin oluşturacaktır. Burada attığımız imzaların gelecek nesiller için güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye ve Slovakya arasında kültür iş birliği mutabakatı

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