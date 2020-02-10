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Türkiye yerli haberleşme uydusu için geri sayıma geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın tasarımının tamamlandığını ve 2022'de uzaya gönderileceğini söyledi.

AA | 10.02.2020 - 14:58..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında,"Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz." ifadelerini kullandı.

"İLK YERLİ HABERLEŞME UYDUMUZ TÜRKSAT 6A'NIN TASARIMI TAMAMLANDI"

Erdoğan, "İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz." dedi.

İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımının giderek daha çok önemli hale gelmeye başladığını belirten Erdoğan, "Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Türkiye yerli haberleşme uydusu için geri sayıma geçti ViDEO

Türkiye yerli haberleşme uydusu için geri sayıma geçti

"HER TÜRLÜ HAKKIN İHLAL EDİLDİĞİ BİR SANAL DÜNYAYA ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız." dedi.

Öte yandan, TÜRKSAT 5A'nın bu yılın sonunda uzaya gönderileceği, 5B uydusunun ise gelecek yıl gönderileceği belirtildi.

Türkiye yerli haberleşme uydusu için geri sayıma geçti

Türkiye yerli haberleşme uydusu için geri sayıma geçti

Türkiye yerli haberleşme uydusu için geri sayıma geçti

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