Türkiye-Yunanistan - CANLI SKOR

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Mücadelede ilk yarı oynanıyor....
TÜRKİYE 2-0 YUNANİSTAN
16' GOOOOOOLLLLLL.... (Kenan Karaman)
11' GOOOOOOLLLLLL.... (Cengiz Ünder)
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya geliyor.
Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük çalıyor.
İŞTE İLK 11'İMİZ
Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Yunanistan: Paschalakis, Mavrias, Kourbelis, Koutris, Samaris, Siopis, Pelkas, Masouras, Valerianos, Koulouris, Fortounis
Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım'da burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.