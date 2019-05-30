taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8731
Euro
6.551
Altın
1288.64
Borsa
90011.62
Gram Altın
243.291

Türkiye-Yunanistan - CANLI SKOR

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan'ı Antalya'da konuk ediyor.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 20:57..
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş
Türkiye-Yunanistan - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ....

Mücadelede ilk yarı oynanıyor....

TÜRKİYE 2-0 YUNANİSTAN

16' GOOOOOOLLLLLL....  (Kenan Karaman)

11' GOOOOOOLLLLLL.... (Cengiz Ünder)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya geliyor.

Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük çalıyor. 

İŞTE İLK 11'İMİZ

Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Yunanistan: Paschalakis, Mavrias, Kourbelis, Koutris, Samaris, Siopis, Pelkas, Masouras, Valerianos, Koulouris, Fortounis

Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım'da burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

1041
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

798
Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

831
Avukatlara yeşil pasaport hakkı

Avukatlara yeşil pasaport hakkı

368
Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

600
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

373
Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir