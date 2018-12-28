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Türkiye Yunanistan'ın terör üyesine verdiği izni kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 17 Kasım terör örgütün mensubu, Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini "saygısızlık" olarak değerlendirdi.

AA | 28.12.2018 - 16:22..
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan makamlarının, 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesinin kınandığı belirtildi.

"ACILI AİLELERE SAYGISIZLIKTIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan makamlarının, 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz. Diplomatlarımızın canına kıymış hükümlü bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, şehitlerimizin anısına ve acılı ailelerine yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu, aynı zamanda, hakkaniyet ve terörizmle mücadele anlayışıyla bağdaşmayan kabul edilemez bir nitelik taşımaktadır."

4 GÜNLÜK İZİN YAPACAK

Kısa süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevinden, Volos kentindeki bir açık cezaevine nakledilen 17 Kasım terör örgütü üyesi Kufodinas'ın, adli kontrol şartıyla 4 günlük izin kullanacağı belirtilmişti.

Türkiye Yunanistan'ın terör üyesine verdiği izni kınadı

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