Türkiye'de 2 yılda konut stoğu eriyecek

Gayrimenkul sektöründe konut satışları azalsa da sektörün önde gelen temsilcileri, bu sene satışların artacağını belirtiyor.

KONUT STOĞU ERİYECEK

Gayrimenkul temsilcileri, mevcut satış grafiğiyle bitmiş ve yapımı süren konut stokunun iki yıl içerisinde eriyeceğini ve sektörün canlanacağını dile getirdi.

SEKTÖR ZORLUKLARA RAĞMEN CANLANACAK

Gayrimenkul temsilcileri, sektörde "finansman/kredi bulmada yaşanan zorluk", "iç talepte oluşan daralma sonucu satışlarda yaşanan ciddi düşüşler ve fiyatlar", "değerleme raporlarında yaşanan standart dışı uygulamalar" gibi sorunların öne çıktığını dil getirse de satışların canlanacağı ifade ediliyor.