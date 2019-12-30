2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

2019 , Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmelerin olduğu bir yıl olarak tarihe geçti.
Doğal afetler, siyasi olaylar, terör saldırıları, operasyonlar ve protesto gösterileri başta olmak üzere uzun süre, akıllarda kalacak bir yıl geçirdik.
Ayşen Gruda, Yıldız Kenter, Tarık Ünlüoğlu, Dilber Ay, Can Bartu, Devran Çağlar, Enis Fosforoğlu, Küçük İskender, Eşref Kolçak gibi birçok ünlü isim 2019’da hayatını kaybetti.
İşte 2019'a damga vuran olaylar...
2019 OCAK
Erdoğan: Naylon poşetlere savaş ilan ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu Beştepe'de
Çankaya Üniversitesi'nde öğrenci, öğretmeni öldürdü
Fransa'da Sarı Yelekliler sekizinci kez sokaklarda
ŞUBAT 2019
Bedelli askerlik kalıcı hale geldi
Kartal'daki bina çöktü
MART 2019
Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi
Ankara'da kazanan CHP oldu
Gebze-Halkalı demir yolu hattı
NİSAN 2019
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü
Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı
Trump'ın danışmanı İsrail haritası paylaştı
MAYIS 2019
Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı
YSK İstanbul seçimlerini yenileme kararı aldı
İngiltere'de Theresa May dönemi kapandı
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı
HAZİRAN 2019
İBB seçimlerinin kazananı Ekrem İmamoğlu
Muhammed Mursi vefat etti
TEMMUZ 2019
Türkiye Doğu Akdeniz'e dördüncü gemiyi gönderecek
Erbil'de restoranda terör saldırısı
S-400 teslimatı başladı
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
Hakan Atilla, Türkiye'de
Kaz Dağları'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı
AĞUSTOS 2019
Erdoğan: ABD ile birlikte harekat merkezi kuruyoruz
Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu
Sarı Yelekliler protestoların 38. haftasında devrim istedi
Hong Kong protestoları devam ediyor
EYLÜL 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladı
İstanbul'da şiddetli deprem
HDP binası önündeki ilk eylem
Erdoğan belediye başkanlarıyla Beştepe'de buluştu
EKİM 2019
Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı
Ermeni soykırımı tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde
Trump'ın azil süreci resmen başladı
KASIM 2019
CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi
Neslican Tay hayatını kaybetti
11 milyon fidan topraklarla buluştu
Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün artık suyu yok
Termik santraller 6 ay içinde filtre takacak
ARALIK
Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı