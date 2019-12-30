2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

2019 , Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmelerin olduğu bir yıl olarak tarihe geçti.

Doğal afetler, siyasi olaylar, terör saldırıları, operasyonlar ve protesto gösterileri başta olmak üzere uzun süre, akıllarda kalacak bir yıl geçirdik.

Ayşen Gruda, Yıldız Kenter, Tarık Ünlüoğlu, Dilber Ay, Can Bartu, Devran Çağlar, Enis Fosforoğlu, Küçük İskender, Eşref Kolçak gibi birçok ünlü isim 2019’da hayatını kaybetti.

İşte 2019'a damga vuran olaylar...

2019 OCAK

ŞUBAT 2019

MART 2019

NİSAN 2019

MAYIS 2019

Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

HAZİRAN 2019

TEMMUZ 2019

AĞUSTOS 2019

EYLÜL 2019

EKİM 2019

KASIM 2019

ARALIK

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı