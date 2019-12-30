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2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

2019’a tekrarlanan seçimler, depremler, Mehmetçik'in başarılı operasyonları ve yerli otomobil damgasını vurdu.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 11:00..
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2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

2019 , Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmelerin olduğu bir yıl olarak tarihe geçti.

Doğal afetler, siyasi olaylar, terör saldırıları, operasyonlar ve protesto gösterileri başta olmak üzere uzun süre, akıllarda kalacak bir yıl geçirdik.

Ayşen Gruda, Yıldız Kenter, Tarık Ünlüoğlu, Dilber Ay, Can Bartu, Devran Çağlar, Enis Fosforoğlu, Küçük İskender, Eşref Kolçak gibi birçok ünlü isim 2019’da hayatını kaybetti.

İşte 2019'a damga vuran olaylar...

2019 OCAK

Erdoğan: Naylon poşetlere savaş ilan ettik

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu Beştepe'de

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Çankaya Üniversitesi'nde öğrenci, öğretmeni öldürdü

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Fransa'da Sarı Yelekliler sekizinci kez sokaklarda

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

ŞUBAT 2019

Bedelli askerlik kalıcı hale geldi

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Kartal'daki bina çöktü

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

MART 2019

Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Ankara'da kazanan CHP oldu

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Gebze-Halkalı demir yolu hattı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

NİSAN 2019

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Trump'ın danışmanı İsrail haritası paylaştı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

MAYIS 2019

Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

YSK İstanbul seçimlerini yenileme kararı aldı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

İngiltere'de Theresa May dönemi kapandı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

HAZİRAN 2019

İBB seçimlerinin kazananı Ekrem İmamoğlu

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Muhammed Mursi vefat etti

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

TEMMUZ 2019

Türkiye Doğu Akdeniz'e dördüncü gemiyi gönderecek

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Erbil'de restoranda terör saldırısı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

S-400 teslimatı başladı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Hakan Atilla, Türkiye'de

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Kaz Dağları'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

AĞUSTOS 2019

Erdoğan: ABD ile birlikte harekat merkezi kuruyoruz

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Sarı Yelekliler protestoların 38. haftasında devrim istedi

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Hong Kong protestoları devam ediyor

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

EYLÜL 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

İstanbul'da şiddetli deprem

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

HDP binası önündeki ilk eylem

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Erdoğan belediye başkanlarıyla Beştepe'de buluştu

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

EKİM 2019

Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Ermeni soykırımı tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

Trump'ın azil süreci resmen başladı

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

KASIM 2019

CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

2019'da Türkiye ve dünya gündeminde olanlar

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Neslican Tay hayatını kaybetti

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ARALIK

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