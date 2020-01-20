taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9068
Euro
6.55
Altın
1560.48
Borsa
122860.92
Gram Altın
296.368
Bitcoin
51332.45

Türkiye'de 2019 yılında konut alan yabancıların sayısı

Türkiye'den konut alan yabancıların en çok ilgi gösterdiği iller İstanbul ve Antalya olurken; en çok konut alanlar ise Iraklılar oldu.

AA | 20.01.2020 - 12:35..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yabancıya konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak 39 bin 663'ten 45 bin 483'e yükseldi.

TOPLAM SATIŞIN YARISI ANTALYA'DA

Yabancıların geçen yıl konut alımında en çok tercih ettiği il 20 bin 857 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u, 8 bin 951 konutla Antalya, 2 bin 539 konutla Ankara, 2 bin 213 konutla Bursa ve 1696 konutla Yalova izledi. İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısı 29 bin 808'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, bu iki ilde gerçekleşmiş oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ İSTANBUL VE ANKARA'DA

Yabancılara yapılan toplam satışın yüzde 90'ı geçmişte bu kesimin en çok alım yaptığı ilk 10 ilde gerçekleşti. Bu iller arasında 4'ünde satışlar artarken, 6 ilde geriledi. Yabancıya konut satışında en yüksek artışın gerçekleştiği il İstanbul oldu. 2018'de yabancılara 14 bin 270 konutun satıldığı bu ilde geçen yıl satışlar yüzde 46,2 artış gösterdi. İstanbul'daki artışı yüzde 19 ile Ankara, yüzde 12 ile Antalya izledi. Satışları en çok gerileyen il yüzde yüzde 30,4 ile Trabzon, yüzde 21,8 ile Aydın ve yüzde 18,6 ile Bursa olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2019 yılında konut alan yabancıların sayısı
GRAFİĞİN BÜYÜK HALİNİ GÖRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

MUĞLA TEKRAR LİSTEDE

2018'de yabancılara konut satışında ilk 10'da bulunan Mersin, geçen yıl listede yer almadı. 2018'de 1022 konut satışıyla 9'uncu sırada yer alan Mersin'in yerine Muğla listeye dahil oldu. Geçen yıl Muğla'da 957 konut yabancılara satıldı. Sektör temsilcileri, yabancıya konut satışının 2020'de de artmasının beklendiğini, hükümetin verdiği destek ve teşviklerin yanı sıra vatandaşlık hakkının 250 bin dolara düşürülmesinin de bu artışta etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

IRAKLILAR YİNE ZİRVEDE

Türkiye'de geçen yıl en çok yabancıya konut satışı 2018'de olduğu gibi yine Iraklılara yapıldı. Bir yılda Irak vatandaşları toplam 7 bin 596 konut aldı. Iraklıların toplam alımdaki payı yüzde 16,5 oldu. Bu ülke vatandaşlarını 5 bin 423 konut alımıyla İranlılar, 2 bin 893 alımla Ruslar, 2 bin 191 alımla Afganlar, 1 bin 564 alımla Yemenliler takip etti.

İlginizi Çekebilir
Ucuz konutta rekor başvuru İstanbul'da
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı sosyal konut projesinde İstanbul'a yapılacak 10 bin ev için 376 bin başvuru geldi.
Yabancılara konut satışında 2019'da rekor kırıldı
Yabancılara konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 oranında artarak, 45 bin 483'e ulaştı. Yabancı müşteride ilk sırada Iraklılar var.
İstanbul'da İmar Barışı sonrası denetim başladı
İmar Barışı uygulamasından en fazla başvuru yapılarak yararlanan il olan İstanbul'da verilen belgeler incelemeye alındı. İstanbul'da verilen 552 belge iptal edildi. Denetimler sürüyor.
Karadeniz'de Arap yatırımı artıyor
Karadeniz’in yaylaları ve denizin eşsiz güzelliği, Arap turistler başta olmak üzere yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

112
Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

107
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

134
4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

80
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

438
Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

85
Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir