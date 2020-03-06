Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil markaları araç sahibi olmak isteyenler için kampanya üstüne kampanya yapsa da, alıcılar her zaman en ucuzun peşinde.
Otomobil hayali kuranlar için Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz otomobillerin fiyat listesi yapıldı.
Liste hazırlanırken, ucuza ulaşmak isteyen alıcıya aradığını verebilmek adına fiyatta üst sınırı 150 bin TL olarak belirlendi.
Bunun yanısıra, sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modeller listelendi.
100 BİN TL'NİN ALTINDA 2 ARAÇ
İşte Türkiye'de satış yapan markaların araçlarından oluşturulan, fiyatı 100 bin TL'nin altında 2 araç bulunan o liste;
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S Kampanyalı fiyatı 125.600 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Kampanyalı fiyatı 125.500 TL
Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg
Şubat ayı 2020 model fiyatı 134.000 TL
Mart ayı 2020 model fiyatı 137.750 TL
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Şubat ayı liste fiyatı 118.500 TL
Mart ayı liste fiyatı 129.400 TL
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Şubat ayı liste fiyatı 118.500 TL
Mart ayı liste fiyatı 129.400 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Şubat ayı kampanyalı Fiyatı 108.900 TL
Mart ayı kampanyalı Fiyatı 110.900 TL
FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Şubat ayı kampanyalı fiyatı 91.900 TL
Mart ayı kampanyalı fiyatı 92.900 TL
FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT
Kampanyalı fiyatı 145.900 TL
FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Kampanyalı fiyatı 117.900 TL
Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 113.400 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri
Manuel Fiyatı 144.800
Civic Sedan1.6L Dream - Düz-
Benzin Fiyatı 147.500 TL
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Şubat ayı liste fiyatı 112.660 TL
Mart ayı liste fiyatı 113.760 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Şubat liste fiyatı 131.400 TL
Mart liste fiyatı 136.150 TL
KİA Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model
kampanyalı fiyatı 106.900 TL
KİA Rio Cool 1.25L Benzin - Manuel
Kampanyalı iyatı 120.900 TL
KİA Ceed HB Cool 1.4L Benzin
Şubat ayı kampanyalı fiyatı 132.900 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel
KİA Kampanyalı fiyatı 120.900 TL
Mart ayı kampanyalı fiyatı 135.900 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Kampanyalı fiyatı 142.450 TL
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP
Kampanyalı Fiyatı 114.400 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP
Kampanyalı Fiyatı 129.000 TL
PEUGEOT 208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp
Şubat kampanyalı fiyatı 137.700 TL
Mart kampanyalı fiyatı 141.500 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp
Fiyatı 135.900 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT
Kampanyalı fiyatı 148.500 TL
RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
Şubat fiyatı 111.000 TL
Mart fiyatı 113.000 TL
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg
Şubat fiyatı 101.000 TL
Mart fiyatı 104.900 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg
Şubat Fiyatı 104.000 TL
Mart fiyatı 107.900 TL
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Şubat Fiyatı 93.000 TL
Mart fiyatı 100.900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Şubat Fiyatı 141.000 TL
Mart fiyatı 149.900 TL
SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S
Şubat Fiyatı 139.000 TL
Mart Fiyatı 140.000 TL
LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style
Şubat Fiyatı 139.000 TL
Mart Fiyatı 140.000 TL
SUZUKİ Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Şubat Fiyatı 119.900 TL
Mart Fiyatı 120.600 TL
Yeni Corolla 1.6 Vision
Kampanyalı fiyatı 133.100 TL
Yaris 1.0 Life Fiyatı 104.700 TL
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Fiyatı 131.300 TL