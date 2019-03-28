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Türkiye'de 250 bin sosyal konut inşa edilecek

Türkiye genelinde geliştirilecek sosyal konut projesi için 2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 15:58..
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Türkiye'de 250 bin sosyal konut inşa edilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde özellikle 67 il için sosyal konut projesi geliştridiğini geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurmuştu.

SÜRE 5 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Genel başvurular sona ererken, emekliler için başvuru süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı. İnşa edilecek evlerin yüzde 25'lik kısmı emeklilerin olacak.

TOKİ'den 388 lira taksitle ev VİDEO

25O BİN KONUT YAPILACAK

Proje ile ilgili açıklama yapan yetkililer, 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

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