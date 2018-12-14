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Türkiye'de 3 bin 439 yabancı uyruklu akademisyen var

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Türkiye'de 168 üniversitede 3 bin 439 yabancı akademisyenin görev yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 14:08..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üniversitelerde istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkiye'de 3 bin 439 yabancı uyruklu akademisyen var

3 BİN 439 AKADEMİSYEN İSTİHDAM EDİLİYOR

Bakan Selçuk, 2547 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi uyarınca 8 üniversitede 1 yabancı uyruklu öğretim elemanı olmak üzere 168 üniversitede toplam 3 bin 439 yabancı uyruklu öğretim elemanının istihdam edildiğini bildirdi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇENLER DE VAR

Selçuk, son 5 yıl içerisinde 67 yabancı uyruklu öğretim elemanının, Türk vatandaşlığına geçtiği de kaydetti.

Türkiye'de 3 bin 439 yabancı uyruklu akademisyen var

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