Türkiye'de 3 bin 439 yabancı uyruklu akademisyen var

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üniversitelerde istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
3 BİN 439 AKADEMİSYEN İSTİHDAM EDİLİYOR
Bakan Selçuk, 2547 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi uyarınca 8 üniversitede 1 yabancı uyruklu öğretim elemanı olmak üzere 168 üniversitede toplam 3 bin 439 yabancı uyruklu öğretim elemanının istihdam edildiğini bildirdi.
TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇENLER DE VAR
Selçuk, son 5 yıl içerisinde 67 yabancı uyruklu öğretim elemanının, Türk vatandaşlığına geçtiği de kaydetti.