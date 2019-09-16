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Türkiye'de 5G kullanımı, 3G'yi tamamen bitirecek

GSMA, Türkiye’deki 5G kullanım oranının 2025 yılında yüzde 13 olacağını öngördüklerini açıkladı. Aynı süre zarfında 3G kullanımının ise tamamen biteceği ifade edildi.

DHA | 16.09.2019 - 09:45..
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Türkiye'de 5G kullanımı, 3G'yi tamamen bitirecek

Son yıllarda adını sık sık duyduğumuz 5G teknoloji, şu an bazı ülkelerde kullanıma sunulsa da dünya genelinde henüz tam olarak aktif değil. Bu teknolojinin hayata geçmesiyle birlikte kullanıcılar, sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet kullanabilecek.

Dünya çapında mobil operatörleri analiz eden GSMA, yayınladığı bir raporda, 2018’in ikinci çeyrek sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 65’inin bir mobil hat sahibi olduğu ortaya çıktı. Aynı dönemde yüzde 79 olan akıllı telefon kullanımının, 2025’te yüzde 87’ye çıkacağı tahmin ediliyor.

5G

3G TAMAMEN BİTECEK

Rapora göre, 2018’in ikinci çeyreğinde yüzde 19 olan 2G kullananların oranının, 6 yıl sonra yüzde 3’e düşeceği bildirildi. Yüzde 9 olan 3G kullanıcısının ise 2025 yılında, tamamen ortadan kalkacağı belirtildi.

Yüzde 71 olan 4G kullananların oranında ise yüzde 13 artış yaşanması beklenirken, 5G teknolojisinin yükselişi de gözlerden kaçmadı. Türkiye’de 2025 yılında, 5G kullananların oranının yüzde 13 olacağı öngörülüyor.

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