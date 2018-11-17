Türkiye'de 600 binden fazla Suriyeli öğrenci var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl 62'incisi düzenlenen Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, çocuğun merkezi bir kavram olduğunu söyledi.

Bu bağlamda çocukla ilgili olan her şeyi değerlendirmek, bu konularda çalışmalar yapmanın, kendilerinin de günlük iştigalleri arasında olduğunu belirten Selçuk, çocuk kavramının, tarihsel olarak çok ilginç bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi.

"ONLAR BİZİM MİSAFİRİMİZ"

Bakan Ziya Selçuk, "Bakanlık olarak yüz binlerce çocuğumuzun okullaşması konusunda tedbirler alıyoruz. Finlandiya'nın tüm öğrencilerinin sayısı 600 binin altında, bizim sadece Suriyeli öğrenci sayımız 600 binin üzerinde. Biz onları mülteci kelimesinin içerisine sıkıştırmak yerine, onlara misafirlerimiz demeyi tercih ediyoruz. Bu çocukların Türkiye, kendi ülkeleri ve insanlık için daha yararlı olmalarını, kendi alanımız içerisinde değerlendiriyoruz. Bakanlık olarak çocuğun bütünsel gelişiminin hizmetinde olan destekleri önemsiyoruz. Bu kongre de çocuğa hizmetin bütünsel gelişimi açısından oldukça değerli" dedi.