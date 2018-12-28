Türkiye'de 76 bin 605 ücretli öğretmen var

Araştırmaya göre; 61 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyetlerinin 29 bin 782'sinin eğitim fakültesi, 32 bin 930'unun lisans, 9 bin 653'ünün ön lisans mezunu. 55 il valiliğinden gelen verilere göre ise Türkiye'de norm kadro açığı 101 bin 339 olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ VAR

İstanbul'da, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 7 bin 140 olan ücretli öğretmen sayısı bu yıl 21 bin 821'e yükseldi.

İKİNCİ SIRADA ŞANLIURFA VAR

Ücretli öğretmenlikte; İstanbul'u 3 bin 910 ile Şanlıurfa, 3 bin 659 ile Bursa, 3 bin 440 ile Ankara, 2 bin 334 ile İzmir, 2 bin 125 ile Kahramanmaraş, 2 bin 123 ile Gaziantep, 2 bin 53 ile Konya, 2 bin 3 ile Antalya, bin 979 ile Kocaeli, bin 658 ile Hatay, bin 579 ile Tekirdağ, bin 323 ile Kayseri, bin 291 ile Şırnak, bin 276 ile Sakarya, bin 272 ile Adana, bin 193 ile Manisa, bin 174 ile Batman izledi.



