Türkiye'de araç sayısı 23 milyona dayandı

2018 yılının Kasım ayına kadar olan veriler incelendiğinde, Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görülürken, en çok motorlu kara taşıtının 4 milyon 171 bin 654 ile İstanbul’da olduğu saptandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde ve medya yansımalarındaki bilgilere göre, Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görüldü.

İSTANBUL LİDER TUNCELİ SONUNCU

En çok motorlu kara taşıtının ise 4 milyon 171 bin 654 ile İstanbul’da olduğu saptanırken, ikinci sırayı 1 milyon 971 bin 135 araç ile başkent Ankara izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 394 bin 40 taşıt ile İzmir yer alırken, Antalya’da 1 milyon 58 bin 357 motorlu kara taşıtı olduğu belirlendi.

Nüfus olarak Türkiye'nin en küçük ili olmamasına rağmen, Tunceli'de bulunan araç sayısı diğer illerin bir hayli gerisinde kaldı. Şehirde, toplam 9 bin 207 aracın olduğu kaydedildi.