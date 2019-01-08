taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4204
Euro
6.20165
Altın
1283.02
Borsa
89893.17
Gram Altın
223.674

Türkiye'de araç sayısı 23 milyona dayandı

Her geçen gün nüfusun hızla arttığı Türkiye'de, nüfusa paralel olarak motorlu araç nüfusu da artıyor.

Özel Haber | 08.01.2019 - 10:54..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

ed

 

2018 yılının Kasım ayına kadar olan veriler incelendiğinde, Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görülürken, en çok motorlu kara taşıtının 4 milyon 171 bin 654 ile İstanbul’da olduğu saptandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde ve medya yansımalarındaki bilgilere göre, Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görüldü.

Türkiye'de araç sayısı 23 milyona dayandı

İSTANBUL LİDER TUNCELİ SONUNCU

En çok motorlu kara taşıtının ise 4 milyon 171 bin 654 ile İstanbul’da olduğu saptanırken, ikinci sırayı 1 milyon 971 bin 135 araç ile başkent Ankara izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 394 bin 40 taşıt ile İzmir yer alırken, Antalya’da 1 milyon 58 bin 357 motorlu kara taşıtı olduğu belirlendi.

Nüfus olarak Türkiye'nin en küçük ili olmamasına rağmen, Tunceli'de bulunan araç sayısı diğer illerin bir hayli gerisinde kaldı. Şehirde, toplam 9 bin 207 aracın olduğu kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

108
14 ilde okullara kar tatili

14 ilde okullara kar tatili

23
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

195
FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

28
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

16
KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

46
Kim Kardashian'a doğum hediyesi

Kim Kardashian'a doğum hediyesi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir