Türkiye'de askeri eğitim gören Somalililer teskere aldı

Türkiye'de Komando Temel Eğitimlerini tamamlayan 1. Somali Piyade Taburu personeli ülkesine dönerken, aynı eğitim için Türkiye'ye gelen 2. Somali Piyade Taburu personeli, Isparta'ya intikal etti.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de komando eğitimi alan Somalili askerlere ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'de Komando Temel Eğitimlerini tamamlayan 1'inci Somali Piyade Taburu personelinin Somali'ye döndüğü aktarılan açıklamada, 2'nci Somali Piyade Taburu personelinin ise aynı eğitim için Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına geldiği kaydedildi.