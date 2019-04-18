taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8061
Euro
6.543
Altın
1272.84
Borsa
96886.48
Gram Altın
237.363

Türkiye'de askeri eğitim gören Somalililer teskere aldı

Somalili askerler Isparta'da sürdürdükleri komando eğitimini tamamladı

AA | 18.04.2019 - 18:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'de Komando Temel Eğitimlerini tamamlayan 1. Somali Piyade Taburu personeli ülkesine dönerken, aynı eğitim için Türkiye'ye gelen 2. Somali Piyade Taburu personeli, Isparta'ya intikal etti.

Türkiye'de askeri eğitim gören Somalililer teskere aldı

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de komando eğitimi alan Somalili askerlere ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'de askeri eğitim gören Somalililer teskere aldı

Türkiye'de Komando Temel Eğitimlerini tamamlayan 1'inci Somali Piyade Taburu personelinin Somali'ye döndüğü aktarılan açıklamada, 2'nci Somali Piyade Taburu personelinin ise aynı eğitim için Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına geldiği kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

428
Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

1124
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

248
Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek

Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek

1967
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

86
Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

247
İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

260
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir