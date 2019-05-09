Türkiye'de beyaz araç daha çok tercih ediliyor

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz Mart ayında 58 bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı görüldü.

22 MİLYON ARAÇ TRAFİĞE KAYIT YAPTIRDI

Böylelikle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı mart sonu itibarıyla 22 milyon 972 bin 552 olarak saptandı.

İLK SIRADA BEYAZ ARAÇLAR VAR

Trafiğe kayıtlı araçlar içinde beyaz renkli otomobiller ise her zaman ön planda olurken Ocak-Mart döneminde trafiğe kayıt yaptıran 95 bin 583 aracında yüzde 53,2’sinin beyaz olduğu kaydedildi.

Geri kalan yüzde 23,7’lik kısım ise gri renk olurken, yüzde 7,4’ü siyah, 5,7’si de kırmızı oldu.