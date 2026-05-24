Türkiye'de bulundu ve çıkartılmayı bekliyor: Değeri 50 milyar dolar

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı, nadirliği ve ışığa göre renk değiştiren yapısıyla mücevher dünyasında dikkat çekiyor.

Uzmanlar, mücevher kalitesindeki diaspor kristallerinin dünyada yalnızca Türkiye’de bulunduğunu belirtiyor.

Diaspor taşı, dünyada “Zultanit” adıyla da tanınıyor.

1970’li yıllarda tesadüfen keşfedilen taş, gün ışığında yeşil, loş ışıkta ise pembe ve mor tonlarına dönüşebiliyor.

Elmastan çok daha nadir olduğu ifade edilen diaspor, yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Diaspor taşı; yüzük, kolye, yüzük ve koleksiyon amaçlı birçok alanda kullanılabiliyor.