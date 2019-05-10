Türkiye'de Çinli turist artıyor

Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artarak devam ederken, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 2-3 yıl içinde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 1 milyonu bulabileceğini söyledi.

"YÜZDE 60 ARTIŞ VAR"

Cui, "Geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 400 bin oldu. Hemen hemen yüzde 60 gibi bir artış var.Bu hızlı artış devam ederse 2-3 yıl içinde 1 milyon Çinli turist hedefine ulaşılabileceğini tahmin ediyorum. Son dönemde de Türk vatandaşları arasında Çince öğrenenlerin sayısında da artış var." dedi.