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Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler klip hazırladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki çeşitli fakültelerde öğrenimlerini sürdüren yabancı öğrenciler, hazırladıkları kliple insanlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

AA |
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Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler klip hazırladı

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) üyesi yabancı öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması için Türkçe ve kendi dillerinde klip hazırladı.

"KENDİNDEN SORUMLU OL"

Cep telefonu kamerasının karşısına geçen Afgan, Sudanlı, Endonezyalı, Cezayirli, Mısırlı, Iraklı, Gineli, Etiyopyalı, Nijerli, Bangladeşli ve Filistinli öğrenciler, Türkçe ve kendi ana dillerinde "Kendinden sorumlu ol, güçlü ol, evde kal." dedi.

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerden 'Evde kal' klibi

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler klip hazırladı

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler klip hazırladı

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