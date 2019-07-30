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Türkiye'de en çok Almanlar para harcıyor

Ülkeye gelen turistlerden en fazla parayı Almanlar harcıyor. Almanlardan sonra İngiliz, Hollandalı ve Rus turistler geliyor.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 15:34..
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Türkiye'de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2019 yılının birinci çeyreğinde, 2018 yılına göre %76 arttı ve 18,5 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye'de en çok harcama yapanlar Almanya (yüzde 19), Hollanda (yüzde 10), İngiltere (yüzde 8), Rusya (yüzde 8) ve Suudi Arabistan (yüzde 7) oldu.

EN ÇOK PARAYI ALMANLAR HARCADI

Yapılan ortalama harcama, yabancı kart başına 650 dolar olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 dolar ile en çok harcayan turist grubu oldu. Harcama tutarında Alman turistleri, 657 dolarla Hollandalılar, 602 dolarla İngilizler ve 390 dolarla Ruslar takip etti. Son dönemde artış trendinde olan Suudi Arabistanlı turistler ise Rusya'dan sonra geldi.Türkiye'de en çok Almanlar para harcıyor

RUSLARIN TERCİHİ ANTALYA

Listede 9. sıradaki Rusya, tatil için en çok Antalya’yı tercih etti. Deniz ve doğa tatiline yöneldikleri gözlenen Rus turistler Antalya’dan sonra en çok Tayland’ın Pattaya ve Phuket bölgelerinde tatil yapıyor.

Türkiye'de en çok Almanlar para harcıyor

İSTANBUL AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

İstanbul, Hedef Şehirler Endeksi raporunun 2018 yılı sonuçlarına göre Avrupa’da 3.'lüğünü korudu ve dünyada 9. şehir olmayı başardı. Raporda en dikkat çeken şehir ise Antalya oldu. Avrupa’da ilk 10 şehir arasına 4. sıradan giren Antalya, 20 şehirlik dünya sıralamasına 11. sıradan giriş yaptı.

 

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