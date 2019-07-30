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Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, YKS tercihi yapan adaylara yardımcı olabilmek amacıyla en kolay iş bulabilen meslekleri paylaştı. Ayrıca mesleklerin işe giriş ücretleri de belli oldu.

Detay Haber | 30.07.2019 - 17:17..
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hayatlarının geri kalanını geçirecekleri mesleklerini seçen adaylar, tercihlerini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi de, üniversite öğrencilerini bu aşamada yalnız bırakmayarak, Üni-Veri çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

ÖĞRENCİLERİN İŞİNE YARAYACAK TÜM BİLGİLER VAR

Bu paylaşımda üniversitelerin bölüm bazında bulma süreleri, ilk bir yıl içerisindeki istihdam ve kamuda işe girme oranları, ortalama maaşları, istihdamın sektörlere göre dağılımı ve başka bilgileri içeren istatistikler yer aldı.

YÖK MEZUN VERİSİ VE SGK İSTİHDAM ANALİZİ

Ofisin resmi adresi olan univeri.cbiko.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan araştırmaya göre sonuçlar, YÖK mezun verisi ve SGK istihdam analizlerine göre belirlendi.

Buna göre listelerde ilk 10 sıra şöyle belirlendi:

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK MESLEKLER

Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler açıklandı

BAŞLANGIÇ MAAŞI EN YÜKSEK MESLEKLER

Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler açıklandı

KAMUDA YERLEŞME ORANI EN YÜKSEK MESLEKLER

Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler açıklandı

EN KOLAY İŞ BULAN MESLEKLER

Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler açıklandı

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