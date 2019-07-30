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Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen hız denetimlerinde 27 bin 749 trafik kuralı ihlali tespit edildi.

İHA | 30.07.2019 - 02:34..
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Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde trafik kazalarının oluşumunda büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amaçlandı.

Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

42 BİN 784 DENETİMDE 25 BİN 540 KUSUR

Yapılan denetimlerde 42 bin 784 araç sürücü denetlenirken, 25 bin 540 hız ihlali tespit edildi. Bu ihlallerden yüzde 64,3'ü ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 35,7'si ise araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü.

Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

258 araç trafikten men edilirken, 17 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 27 bin 749 trafik kural ihlali tespit edildi.

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