Türkiye'de evli çiftler bekarlardan daha çok mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2018" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

KADINLARDA ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI 24.8

Evlenme istatistiklerine göre, resmi olarak ilk evliliğini 2018 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24.8 iken bu yaş erkeklerde 27.8 oldu. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30.8, kadınlarda 27.6 ile Tunceli oldu. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise erkeklerde 25.9 ile Şanlıurfa ve Afyonkarahisar, kadınlarda 21.9 ile Ağrı oldu.

BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İZMİR

Boşanma istatistiklerine göre, 2018 yılında kaba boşanma hızı binde 1,75 oldu. İllere göre incelendiğinde; kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.

EVLİ ERKEK VE KADINLAR DAHA MUTLU OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 53,4 oldu. Erkeklerde mutluluk oranı yüzde 49,6 iken kadınlarda bu oran yüzde 57 olarak tespit edildi. Evli bireylerin yüzde 56,3'ünün, evli olmayan bireylerin ise yüzde 46,7'sinin mutlu olduğu görüldü. Evli erkeklerin yüzde 51,6'sı, evli kadınların yüzde 60,7'si mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan erkeklerin yüzde 45,5'i, evli olmayan kadınların ise yüzde 47,9'u mutlu olduğunu ifade etti.